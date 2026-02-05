С повишено ниво са реките в област Смолян заради валежите и снеготопенето

Кадър Фейсбук, "Заедно за община Златоград"

С повишено ниво са реките в област Смолян вследствие на проливните дъждове и снеготопенето, съобщи за БТА областният управител Захари Сираков. По думите му към момента ситуацията е нормална и под контрол.

„Нивата на реките са повишени, но няма нищо тревожно. Язовир Златоград и хвостохранилището при Ерма река преливат, но това е в рамките на пълния им обем и се контролира“, уточни Сираков. Областният управител допълни, че реките в региона са с повишени водни нива, включително река Черна в рамките на Смолян, но към момента няма данни за критични ситуации или излизане на реки от коритата им.

„Нямаме сигнали за наводнения или проблемни участъци. Единствено в района на Малка Арда има превантивно затворен пътен участък, с цел да не се допуснат инциденти заради активизирало се старо свлачище“, допълни Сираков.

БТА припомня, че заради активизирало се свлачище временно е ограничено движението за всички моторни превозни средства по път III-863 Соколовци – Момчиловци – Баните, в участъка между селата Малка Арда и Баните, поради активирало се срутище при км 28+450. Обходният маршрут е по път III-863 Малка Арда – Момчиловци – Соколовци, път II-86 Соколовци – Смолян – Търън – п.к. Черна, път III-865 п.к. Черна – п.к. Стояново – Баните и обратно.

Червен код за обилни валежи е обявен за днес за област Смолян. Захари Сираков каза, че институциите следят обстановката непрекъснато и са в готовност при необходимост да реагират своевременно.

