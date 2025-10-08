С промени в закона парламентът подготви продажбата на „Лукойл“

Пиксабей

Една от най-апетитните „хапки“ в българската енергетика – Лукойл Нефтохим – Бургас, се оказа на тезгяха, след като в парламента набързо бяха прокарани и приети законови промени, които касаят продажбата на петролната компания.

Вносител на промените е председателят на енергийната комисия Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, а под текстовете са се подписали Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“, Иван Ибришимов от „БСП-Обединена левица“ и Павела Митова от „Има такъв народ“, предаде Дебати.

Според текстовете предложение продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл“ в България ще става само чрез положително становище на Държавната агенция „Национална сигурност“ и решение на Министерския съвет.

Комисията по енергетика прие предложението с 13 гласа „за“, без нито един глас „против“ и един „въздържал се“. Комисията по икономическа политика и иновации гласува с 11 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 1 „въздържал се“.

Според Делян Добрев промените предвиждат две стъпки на одобрение преди разпореждане с активите на „Лукойл“ в България, като първата стъпка е проверка на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), а втората стъпка е решение на Министерски съвет. Ако няма съгласие на ДАНС след проверка, то процедурата по евентуални сделки с активите на компанията се прекратява и не стига до МС, обясни Добрев.

В последните седмици има информация, че се готви такава сделка, България трябва да защити своя национален интерес заради важността на това дружество в страната“, каза Добрев.

Станислав Анастасов посочи, че става дума за националната сигурност на България.

Както се вижда много ясно, руската компания „Лукойл“ е успяла да постигне доста голяма хоризонтална и вертикална интеграция, което създава потенциален риск за сигурността на доставки в България. Така че ние трябва да бъдем сигурни, че новият купувач ще бъде стратегически партньор в Европейския съюз и НАТО“, каза той, цитиран от БТА.

Текстовете предвиждат ДАНС да извършва предварително проучване и да дава писмено становище преди извършване на разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай“ ООД, както и с дружествени права, дялове или акции в други юридически лица в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на Република България или на територията на трета държава собственост на или контролирани пряко или непряко от „Лукойл“ ОАО, Русия или свързани с него лица.

ДАНС ще извършва предварително проучване и да дава писмено становище преди извършването на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, както и с движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти, собственост на изброените по-горе компании.

Разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на дружествата, както и с движимо или недвижимо имущество, ще може да се извършват само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на ДАНС. Ако такива разпоредителни сделки бъдат реализирани, без да се спазват текстовете на закона, то сделките ще бъдат определяни за нищожни.

Прави се извънредна законова поправка

заради купувача на рафинерията на „Лукойл“, очакваме всеки момент законопроектът да влезе в зала, заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

„Лукойл“ най-после е намерил купувач на рафинерията, разбираме го не през официално съобщение на „Лукойл“, а през вкарана извънредна поправка в законопроект, след работното време на деловодството на Народното събрание, от депутати на „ДПС – Ново начало“, които искат през ДАНС да минава одобрението за покупката, не защото държат много за националния интерес на България, а защото Пеевски го няма в сделката, за да може с негово разрешение да се сключи сделката, каза Мирчев и добави, че е била свикана и извънредна енергийна комисия заради поправката.

Според него явно това е връзката със статията в „Уолстрийт джърнъл“,

защото и там става дума за продажбата на „Лукойл“. Мирчев добави, че не може заради един човек, който и да е той, да се прави законодателна промяна в последния момент, само защото той трябва да има комисионна от сделката.

Според другия съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов купувачът е руски.

Той обясни, че в момента има механизъм за скрининг на чуждестранни инвестиции чрез която всякакви скрити и явни руски инвеститори трябва да минават през проверка в ДАНС и няма нужда от промени в законодателството.

Ивайло Мирчев добави, че в момента няма как рафинерията у нас да бъде купена от руска фирма, другите две продадени рафинерии на „Лукойл“ в Европа не са купени от руски фирми.

Имаме вече законопроект, в който е записано име на частно търговско дружество, името на „Лукойл“, това вече се води лобистки законопроект, заяви Йордан Тодоров от „Възраждане“ в кулоарите на парламента.

По думите му няма друг действащ закон, в който да има точно определено име на частно дружество.

Той постави въпроса, че в законопроекта не са записани сроковете, в които да бъде одобрена продажбата от Министерски съвет, след получен доклад от Държавна агенция „Национална сигурност“.

По един чисто административен начин една такава сделка може да бъде бавена с месеци, дори и с години“, каза той.

Тодоров, подобно на ПП-ДБ, обвърза внасянето на законопроекта със статията в „Уолстрийт джърнъл“, в която се говори за Бойко Борисов и продажбата на рафинерията.

Искра Михайлова посочи, че законопроектът е бил гласуван на извънредна комисия по енергетика, на която е станало ясно, че настояващите да бъде внесен са от „ДПС-Ново начало“.

Тя посочи, че не е била дадена възможност да се обсъди проектът по същество, а гласуването е било нелигитимно, тъй като се е случило след началото на пленарното заседание. Михайлова постави и въпроса как народни представители са разбрали за евентуалната продажба на рафинерията, като това е тип информация, която се придобива от службите, които би трябвало да се отчитат на премиера.

