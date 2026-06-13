С риск за живота: Три деца се качиха на покрива на изоставената детска болница в София

Кадър bTV

Три деца се качиха на последния етаж на изоставената детска болница до Майчин дом. За щастие, инцидентът се размина без пострадали.

На мястото пристига полиция, но виждайки органите на реда, децата избягаха от сградата, предава bTV.

„Аз викнах тези полицаи преди малко, но виж сега, аз не мога да ги увардя. Ще ви кажа защо – тук, където гледате, отзад зад детското е разградено. Аз оттам ги свалям долу. Те са изпочупили всичко, всичките ламарини. Да, всичко е моя отговорност. Тук това, дето го гледате, това тук е на фирмата, която охраняваме ние“, казва охранителят.

Припомняме, че недостроената сграда до Медицинска академия от години е място за екстремни качвания от деца.

През 2017 г. 14-годишно момиче загина след падане в необезопасена шахта на строежа.

Сградата е част от дългогодишния казус с Националната детска болница – недовършена конструкция от края на 70-те години, която от десетилетия стои неизползвана.

Редактор "Екип на Петел",

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