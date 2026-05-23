С риск за живота си: Водолази извадиха 17-годишен младеж от река Янтра

Пожарникари, полицаи и водолази спасиха 17-годишно момче в търновското село Шемшево, съобщиха от полицията.

Въпреки тежката метеорологична обстановка след обилните валежи в област Велико Търново, преди обед младежът е влязъл в река Янтра и буйните води го понесли.

Благодарение на бързата и адекватна намеса и с риск за собствения си живот, водолазна група от сектор „ Специализирани оперативни дейности“ при РД ПБЗН - Велико Търново е успяла да извади младежа.

Във видимо добро здравословно състояние той е предаден на медицински екип за преглед, предава Дарик.

Ограничено е движението на товарни автомобили през Прохода на Републиката.

Заради наводнение е затворен пътят за влизане във Велико Търново откъм Гурково, съобщават от ОДМВР.

