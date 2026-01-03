С риск за живота си младият български пожарникар Йосиф Леков спаси възрастна жена и кученце

Кадър Фб

Пожар в къща унищожи част от имуществото на семейство от Раковски. Гасителните действия на екипите продължиха близо час, съобщиха от пожарната в Пловдив, пише Новини.бг.

"Оказана е медицинска помощ на възрастна жена, която се е надишала с токсични пари.При инцидента е спасен живота и на малко кученце.

Снимката със спасителя- огнеборецът Йосиф Леков от РСПБЗН Раковски, показва защо тази професия е повече от дълг."

