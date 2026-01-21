С шествие до ВСС приключи протестът с искане на оставката на Сарафов

Снимка: Булфото

С шествие до сградата на Висшия съдебен (ВСС) съвет приключи протестът с искане на оставката на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието бе организирано от инициатива "Правосъдие за всеки" и обединение "Студенти против мафията", под наслов „Операция: Нищожен“, посочва БТА. Протестът започна в 18:30 ч. пред Съдебната палата в столицата. Движението в района е вече свободно.

Протестиращите скандираха "Сарафов вън", "Сарафов - фалшив прокурор" и "Пеевски и Борисов вън".

Ние ще настояваме утре, в първото заседание за годината на пленума на Висшия съдебен съвет, да бъде включена точка относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Има ясно нарушение на закона с продължаващата узурпация на поста от Сарафов, каза адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки". С оглед на задаващите се предсрочни избори ролята на прокуратурата е много важна, защото досега е била да прикрива престъпления, а не да ги разследва. Считаме, че въпросът с ръководството ѝ трябва да бъде разрешен преди изборите, допълни адвокат Георгиев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!