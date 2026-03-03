С тържествена заря-проверка в София беше отбелязана 148-ата годишнина от Освобождението на България

Снимки: Булфото

С тържествена заря-проверка на площад „Народно събрание“ в София беше отбелязана 148-ата годишнина от Освобождението на България от османско иго. Командващ на тържествената заря-проверка беше бригаден генерал Стоян Шопов - началник на щаба на Сухопътните войски, предава БТА. Президентът Илияна Йотова прие почетния строй на представителните части на Българската армия.

В строя бяха знамената-светини, символ на най-възвишените традиции и добродетели на българското войнство, напомнящи за героичния подвиг на Българската армия: Самарското знаме, Щандарт на Първи конен полк, Знамето на 15-и пехотен Ломски полк, Знаме на 13-ти пехотен Рилски полк, Знаме на 25-и Драгомански полк, Знаме на 30-ти пехотен Шейновски полк, Знаме на Шести пехотен Търновски полк, Знаме на 24-ти пехотен Черноморски полк.

В края на церемонията присъстващите коленичиха в памет на загиналите за свободата на България. Прозвуча и химнът на страната.

Венци и цветя бяха поднесени от името на президента, председателя на Народно събрание Рая Назарян, служебния премиер Андрей Гюров, от българския патриарх Даниил, кмета на София Васил Терзиев, Конституционния съд, вицепремиера по европейските средства Мария Недина, служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, заместник-председатели на Народното събрание, политически формации от Народното събрание, омбудсмана Велислава Делчева, министерства, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, формации в Столичния общински съвет, Българската телеграфна агенция (БТА).

На тържествената заря-проверка присъстваха президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Рая Назарян, служебният премиер Андрей Гюров, българският патриарх Даниил, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Конституционния съд Павлина Панова, служебни министри, народни представители, представители на религиозната общност, дипломати, военни, представители на съдебната власт и граждани.

Националният празник на България беше отбелязан в цялата страна и на различни места по света.

По-късно президентът ще бъде домакин на традиционния прием по случай 3 март.

