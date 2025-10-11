С тежка техника почистват коритото на река Янтра във Велико Търново

Снимки: Фейсбук, Д. Панов

Започна почистването на наносите, влачени от високите води на река Янтра и останали под мостовете във Велико Търново.

В четвъртък нивото на реката достигна до критично ниво вследствие на проливните дъждове, припомня БНТ.

В момента водата е много под опасните стойности и позволява почистването на речното корито от образувалите се наноси.

В следващите дни дейността ще обхване и останалите съоръжения на територията на общината, където има такива струпвания, съобщи във фейсбук кметът на Велико Търново - Даниел Панов.

