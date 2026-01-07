С традиционния обичай Къпанак отбелязаха Ивановден в Карлово

Снимки: Община Карлово

Традиционният обичай Къпане на булки (Къпанак) бе пресъздаден на Ивановден в карловския квартал "Сушица" и тази година. Булката Петя Козичкова, имениците и заместник-кметът на Община Карлово - Антон Минев, бяха изкъпани за здраве в коритото на Дръндевата чешма, съобщават от кметството.

Ритуалът „Къпанак“ е единствен по рода си в България. По стародавна традиция на Ивановден къпят за здраве и плодородие булките, сключили брак през изминалата година и всички, които празнуват имен ден.

Менче с ледена вода изсипаха в гърба на Петя нейните кумове, а тя от своя страна опръска присъстващите за здраве.

Заместник-кметът Антон Минев поздрави младата булка и я дари с икона на Света Богородица, след което бе окъпан в студената вода. Ивановците също се потопиха в коритото на чешмата и отбелязаха своя имен ден. Празникът завърши с българско хоро.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!