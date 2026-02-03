С три евро е поскъпнала потребителската кошница през януари

Булфото

Потребителската кошница с 27 основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци, е поскъпнала с три евро от началото на годината и вече е 56 евро. Това отчетоха от координационния център към Механизма за въвеждане на еврото в първата седмица, в която се разплащаме вече само една валута.



Увеличение е регистрирано при цените на едро на млечните продукти - кашкавал, сирене, масло, а поскъпването с евро и 50 от миналата седмица се дължи на по-скъпите плодове и зеленчуци. Продължават и проверките, като най-честите оплаквания са свързани с неправилно превалутиране и необосновано поскъпване.



Общо наложените глоби от НАП са за близо 193 000 евро. Институциите в Министерския съвет отчетоха още, че за миналата седмица има 12 случая за плащане с фалшиви банкноти. Отчетено беше че вече няма сигнали за проблеми от граждани с банките, изтеглянето на лева върви с бързи темпове - 75% вече са изтеглени.



"Стартирахме от нива 53 на 5 януари и това са 3 евро измение, има известно нарастване при млечните, най-голямо е нарастването при несезонните зеленчуци, там са бързи темповете, но темпа е по-малък от 2025 година, тоест имаме закъснение, може би заради еуфорита заради еврозоната. Но съвсем нормален пазар, повлиян от сезонни колебания. Традиционно предлагане за началото на февруари", посочи председателят на Координационния център Владимир Иванов.



И още една новина - за пръв път НСИ публикува експресна предварителна оценка за месечната инфлация за януари, измерена през индекса на потребителските цени и тя е 0.7 на сто, а на годишна база - 3.6 на сто, като най-голямо поскъпване е регистрирано при ветеринарните, финансови и застрахователни и фризьорски услуги.



Окончателните данни ще излязат в средата на месеца, предаде БНТ.

