С трик набутват 100 лева менте в магазините

Сигнал за фалшиви столевки подплаши столичани. Пласират ги младежи, става ясно от пост в социалните мрежи.

Публикацията, придружена от кадри от охранителна камера в магазин, беше споделена от жителка на столичния кв. "Люлин" с призив за съдействие.

„Търси се информация, предлагат неистински 100-левки!“, написа тя, като прикани всеки, който разполага с данни за самоличността на лицата, да се свърже с нея.

По-късно жената съобщи, че единият от младежите вече е разпознат благодарение на широкото разпространение на кадрите.

Случаят предизвика активен отзвук в квартала, като много хора коментират, че подобни инциденти зачестяват и призовават търговците да бъдат особено внимателни при приемане на банкноти с висок номинал, пише Glasnews.

От полицията напомнят, че разпространението на фалшиви пари е тежко престъпление, за което законът предвижда сериозни наказания.

