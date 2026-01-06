С церемонии в страната бяха отбелязани 178 години от рождението на Христо Ботев

Снимки: Булфото, Фейсбук

С тържествени церемонии в страната бяха отбелязани 178 години от рождението на поета революционер Христо Ботев.

Благоевградската общественост отбеляза годишнината от рождението на Христо Ботев пред бюст-паметника на поета и революционер на площад „Народни будители“. В тържеството се включиха военнослужещи от 3-то бригадно командване, а делото на Ботев и неговото значение беше припомнено от Ивана Дякова от културния отдел към Община Благоевград, предава БТА.

Пред паметника на Христо Ботев във Велико Търново с военен ритуал бяха почетени 178 години от рождението на поета и революционер. Венци и цветя поднесоха областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, зам.-кметът проф. Георги Камарашев, представители на неправителствени организации, граждани и ученици.

С научна дискусия за живота, творчеството и делото на Христо Ботев във Враца отбелязват 178-ата годишнина от рождението му.

В Добрич годишнината от рождението на Христо Ботев беше отбелязана пред паметника на поета революционер в двора на едноименното училище. Поднесени бяха цветя и венци в знак на почит пред паметта и подвига му.

С поднасяне на цветя пред бюст-паметника на Христо Ботев в парк "Розариум" в Казанлък почетоха 178-ата годишнина от рождението на революционера.

В родния град на Христо Ботев - Калофер, бе отбелязана 178-годишнината от рождението му с тържествен митинг-поклонение. Отбелязването на годишнината започна с полагането на цветя пред паметника на Иванка Ботева – майката на Ботев, и на барелефа на Христо Ботев в Национален музей „Христо Ботев“, както и рецитация на стихотворението „Майце си“.

Плевенчани почетоха годишнината от рождението на Христо Ботев с поднасяне на венци и цветя пред паметника му. Специални участници в ритуала бяха ученици от Начално училище „Христо Ботев“ в града.

Стихове и патриотични песни прозвучаха пред паметника на Христо Ботев в Разград по повод 178-ата годишнина от рождението му. Възпитаници на Средно училище „Христо Ботев“ рецитираха стихотворението „Хайдути“, изпълниха и песните „Тих бял Дунав“ и „Вятър ечи, Балкан стене“.

В Смолян с тържества и военна церемония бяха отбелязани 178 години от рождението на Христо Ботев. Честването се организира от читалище „Христо Ботев“ в града, което е най-голямото за страната по брой самодейци, състави и дейност.

С поднасяне на венци и с изпълнение на Гвардейския представителен духов оркестър бяха отбелязани 178 години от рождението на Христо Ботев пред бюст-паметника на поета революционер в Борисовата градина в София. Венци и цветя бяха поднесени от името на президента Румен Радев, от столичния кмет Васил Терзиев, от Конституционния съд, както и от парламентарните групи.

В Стара Загора почетоха 178-ата годишнина от рождението на Христо Ботев пред паметниците на Ботев и Хаджи Димитър в парка „Митрополит Методий Кусев“. Поднесени бяха венци и цветя от признателни старозагорци в знак на почит пред героя.

С военни почести в Хасково отбелязаха годишнината от рождението на Христо Ботев. Честването в присъствието на караул от военното формирование 52 740 и духовия оркестър на Община Хасково се състоя пред бюст-паметника на поета и революционер пред читалище „Заря 1958".

