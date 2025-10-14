С турнири по тенис и художествена гимнастика завършиха Черноморските младежки игри във Варна

Снимки: Община Варна

Поредното издание на тенис турнира „Varna Open“, който за поредна година бе част от програмата на Черноморските младежки игри, приключи на кортовете на ТК „Черно море Елит“ във Варна.



Единственото условие на организаторите бе желаещите да имат навършени 14 години. Участниците преминаха през групова фаза и директни елиминации, като във финала Мартин Топалов победи Адриан Дернбах. Всички достигнали до четвъртфиналите, получиха ваучери и участваха в разпределението на общия награден фонд.

Променливите атмосферни условия тотално прекроиха програмата на надпреварата, но благодарение на големия опит на програмния директор Огнян Илиев и главния съдия Ивайло Петров, проявата завърши успешно.

По същото време в зала „Владислав“ на комплекс „Черно море“ при голям зрителски интерес се проведе и първия градски турнир по художествена гимнастика с участието на 120 грации от морската столица.

Приветствие към всички участници отправи Кристиан Димитров – директор на Дирекция „Спорт“ към Община Варна, който награди и победителите при най-малките.

Събитието бе открито официално от Здравена Накева президент на клуба домакин и организатор КХГ „Черно море“, а на церемонията по откриването присъстваха президентите на другите варненски клубове и спортни деятели.

С тези две прояви официално бе сложен краят на Десетото издание на Черноморските младежки игри, в което имаше още турнири по гребане, баскетбол, лека атлетика и спортна гимнастика.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!