С видеорегистратори охранители ще дебнат за нарушители по варненските пътища

Три охранителни фирми са се присъединили към платформата срещу нарушителите на пътя, създадена от Областната дирекция на МВР във Варна, в партньорство с неправителствени организации. Това съобщи съобщи старши комисар Красен Торимацов - директор на Областната дирекция на полицията в морската столица. С видеорегистраторите от автомобилите си тези фирми ще подават сигнали и ще изпращат клипове до платформата, предаде Радио Варна.

От началото на кампанията до вчера са подадени 121 сигнала от граждани за нарушения на пътя, по 67 от тях се работи и има образувани административно-наказателни производства.

54-ма не са пожелали да участват в процедурата лично и на нарушителите ще бъдат изпратени предупредителни протоколи.

Очаква се още общини у нас да се присъединят към инициативата за създаване на платформа срещу нарушителите по пътя.

Припомняме, че варненската полиция съвместно с "Асоциация на пострадалите при ПТП", администраторите на страницата "Виждам те КАТ Варна" и "Градски транспорт" ЕАД създадоха платформата https://odmvr.bg/.

Само за седмица чрез платформата бяха подадени 57 сигнала.

