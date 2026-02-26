САБ: Сбогуваме се с големия рицар на българския театър Асен Шопов

Снимки: Пиксабей, Съюз на артистите в България

Сбогуваме се с големия рицар на българския театър Асен Шопов. На 93 години ни е напуснал един от най-големите мъдреци в нашето съвремие. Това съобщават от Съюза на артистите в България.

Голям творец, който не просто правеше театър, той го живееше с аристократично достойнство и непоколебима вяра в смисъла. За всички нас в Съюза на артистите в България, Асен беше символ на епоха, учител по мярка и човек, който знаеше как да превръща сцената в катедрала, пише още във фейсбук страницата на САБ.

"Благодарим ти за уроците, за мащаба и за споделената светлина, Маестро! Пътят ти към вечните сцени е осветен от обичта и аплодисментите на поколения българи. Поклон пред светлата ти памет!", завършват от Съюза на артистите в България.

