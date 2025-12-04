САБ поиска оставките на Мариан Бачев и Тошко Йорданов заради авторските права

Снимка: Булфото

Съюзът на артистите в България (САБ) официално поиска оставките на министъра на културата Мариан Бачев и на председателя на парламентарната комисия по култура и медии Тошко Йорданов. От съсловната организация заявиха категоричната си подкрепа за позицията на дружествата за колективно управление на права в аудиовизуалния сектор – „Филмаутор“ и „Артистаутор“, съобщава Евроком.

Напрежението ескалира, след като преди дни двете организации изпратиха писмо до Бачев и Йорданов, в което не само поискаха тяхното оттегляне, но и заплашиха със съдебни дела. Според организациите вече са изминали две години от приемането на последните промени в Закона за авторското право и сродните му права, но те все още не намират практическо приложение в страната. В писмото се отправя предупреждение, че предстоят санкции заради отказа да се приложат нормите, действащи в останалата част от Европейския съюз.

От САБ настояват министърът на културата незабавно да изпълни задълженията си и да актуализира тарифите и правилата за таксуване на медийните оператори и кабелните телевизии.

„Не е в интерес на творците, чиито представител и защитник претендират да бъдат. Няма култура без уважение към труда на творците. Няма европейско законодателство без тяхното прилагане. Няма институционална отговорност там, където има само бездействие“, се казва в официалната позиция на артистите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!