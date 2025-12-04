САС остави в ареста петима от обвиняемите по делото "Исторически парк"

Снимка: Булфото

Софийският апелативен съд (САС) остави в ареста петима от общо седмината обвиняеми по делото "Исторически парк". Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Живко Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров са обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест, посочва БТА.

Съдът остави с мярка "задържане под стража" Анатоли Савов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Живко Вълчанов и Николай Куцаров. Николай Хитов беше освободен под парична гаранция от 20 000 лв. заради влошеното му здравословно състояние. Той е с тежка форма на диабет, като е развил диабетно стъпало и има голяма незарастваща рана на крака. Съдия Александър Желязков обясни, че въпреки, че Хитов е сред водещите фигури в групата обвиняеми, поради "хуманитарните съображения", той е с наложена парична гаранция. Емил Ефтимов също беше пуснат на свобода без никаква мярка, тъй като, по думите на съдията, според събраните до момента доказателства, има много "оскъдни източници на информация". Той е син на един от обвиняемите, като участва в търговско дружество заедно със своя баща.

Обвинението спрямо тях е, че от началото на януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления – длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари.

След петчасово заседание САС обяви решението си, като съдия Александър Желязков посочи, че на този етап от разследването са достатъчни свидетелските показания, както съвкупност от писмени доказателства, като договори за наем, такива за поръчка между инвеститори и търговски дружества и други. Той посочи още, че взима под внимание и резултатите от протоколите за претърсване и изземване.

Съдия Желязков отбеляза, че за да има организирана престъпна група (ОПГ) трябва да са налице трайност, организираност и структурираност. Освен това при участниците в групата трябва да има поне трима, които са се сдружили. По думите му, между седмината обвиняеми има трайно изградени контакти и връзки. Има и свидетели с преки впечатления, като се установява, че обвиняемите са част от една "широка общност, основана на дългогодишно познанство, пазарни и икономически интереси", каза той. "Тяхното познанство е трайно и има свързаност помежду им", допълни още съдията.

По-рано днес прокуратурата поиска пред Апелативния съд най-тежката мярка за неотклонениие "задържане под стража" на всички седем обвиняеми по делото "Исторически парк". Мотивът беше, че е установено, че лицата са част от организирана престъпна група (ОГП) и ако са на свобода, има реална опасност да повлияят на разследването.

„Мина една година от Временната комисия срещу Исторически парк в предишния парламент. Ако някой имаше претенции за недобре свършена работа от съда и прокуратурата, имаше на разположение цяла година да го направи“, каза пред журналисти Красимира Катинчарова от „Величие“. По думите ѝ, това е „политическо дело“.

Тази сутрин симпатизанти на „Величие“ протестираха пред Съдебната палата в София с възгласи „Оставка“ и „Свобода“. По-късно те влязоха в сградата на палатата, където заобиколиха влогъра Любомир Жечев, който също чакаше, за да проследи заседанието за мерките на обвиняемите. Преди година той направи разследване за Исторически парк и го представи в своята платформа. Симпатизанти на „Величие“ му поискаха обяснение за създадения от него материал и го определиха като човек „с черна душа“. Преди обвиняемите да влязат в съдебна зала, симпатизанти на "Величие" и техни близки ги посрещнаха с ръкопляскания и възгласи „Гордеем се с вас“.

