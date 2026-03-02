САЩ: Кувейт погрешка свали 3 наши изтребители

Кадър Фб

Три американски изтребителя F-15E Strike Eagles, изпълняващи мисия в рамките на операция "Епична ярост" (бел. ред. - това е името на американската военна операция, с която беше подпалена втората война в Иран за по-малко от година) са били свалени над Кувейт поради очевиден инцидент с приятелски огън. Това обяви американското централно командване (CENTCOM) в официално съобщение, цитира Актуално.

"По време на активни бойни действия – включително атаки от ирански самолети, балистични ракети и дронове – изтребителите на американските военновъздушни сили бяха погрешно свалени от кувейтските противовъздушни сили. Всичките шестима членове на екипажа катапултираха без проблеми, бяха намерени и са в стабилно състояние. Кувейт потвърди този инцидент и сме благодарни за усилията на кувейтските отбранителни сили и тяхната подкрепа в тази продължаваща операция", става ясно от съобщението.

