САЩ: Ударихме повече от 1000 цели в Иран

Американските въоръжени сили са нанесли удари по повече от 1000 цели, откакто започна операцията в Иран вчера. Новината оповести Централното командване на САЩ, предаде „Ройтрес”, цитирани от Нова тв.

Според справката са ударени центрове за командване и управление, съвместеният щаб на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, щабът на аерокосмическите сили на КГИР, интегрирани системи за противовъздушна отбрана, обекти с балистични ракети, кораби на иранските военноморски сили, подводници на иранските военноморски сили, обекти с противокорабни ракети, военни комуникационни съоръжения.

Същевременно Белият дом съобщи, че президентът Доналд Тръмп е разговарял с лидерите на Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Повече подробности относно съдържанието на разговорите не се съобщават на този етап.

