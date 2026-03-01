реклама

САЩ: Ударихме повече от 1000 цели в Иран

01.03.2026 / 23:08 1

кадри: youtube

Американските въоръжени сили са нанесли удари по повече от 1000 цели, откакто започна операцията в Иран вчера. Новината оповести Централното командване на САЩ, предаде „Ройтрес”, цитирани от Нова тв. 

Според справката са ударени центрове за командване и управление, съвместеният щаб на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, щабът на аерокосмическите сили на КГИР, интегрирани системи за противовъздушна отбрана, обекти с балистични ракети, кораби на иранските военноморски сили, подводници на иранските военноморски сили, обекти с противокорабни ракети, военни комуникационни съоръжения.

Същевременно Белият дом съобщи, че президентът Доналд Тръмп е разговарял с лидерите на Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Повече подробности относно съдържанието на разговорите не се съобщават на този етап.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
3
cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 144553 | Одобрение: -20057
Сега, путкин е наред! :devil:
Марио Кроненберг

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама