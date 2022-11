САЩ активираха изтребители в Персийския залив

Кадър US air force

Заради данните, че Иран подготвя нападение срещу Саудитска Арабия и Иракски Кюрдистан, САЩ са активирали военни самолети в Персийския залив. Това съобщава The Washington Post, като информацията вече е цитирана и в една от най-големите израелски медии - The Jerusalem Post. Официални подробности от страна на американската армия няма извън лаконично изявление, че САЩ има дългогодишно партньорство със Саудитска Арабия в областта на военната сфера и повече коментари няма да има. Няма коментар и от Белия дом. Според медийната информация обаче, във въздуха са били вдигнати американски военни самолети от база в Персийския залив, предаде Актуално.



Не е ясно откъде точно са излетели въпросните самолети и каква е била целта им, но е известно, че Щатите поддържат сериозен военен контингент в Персийския залив, включително многоцелеви изтребители F-22 на територията на Саудитска Арабия. F-22 е оборудван с най-модерни стелт-технологии. Освен като изтребител, самолетът може да се употребява и за бомбардировки, радиоелектронна борба и разузнаване. На 2 ноември иранският външен министър Насер Каани отрече, че Техеран планира атака срещу Саудитска Арабия. Той нарече "неверни" информациите, че има такова нещо. Информация за бъдеща атака се появи в The Wall Street Journal, като обяснението е, че така иранският режим се надява да "изнесе" напрежението от големите протести срещу управляващите заради смъртта на Махса Амини.

