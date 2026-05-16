САЩ арестуваха командир на проиракска милиция

Снимка МВР, илюстративна

Удар на американските служби.

Американските власти съобщиха снощи, че са арестували и повдигнали обвинение срещу Мохамед Бакер Саад Дауд Ас Саади, командир на проиранска иракска милиция, когото обвиняват в планиране на атаки в САЩ, Канада и Европа, насочени предимно срещу еврейски обекти, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Ас Саади, представян като ръководител на "Бригадите на Хизбула" ("Катаиб Хизбула"), проиранска иракска въоръжена група, е "важна цел". Той е " отговорен за актове на масов тероризъм в световен мащаб", заяви с удовлетворение директорът на ФБР Каш Пател.

Класифицирани като "терористична група" от Вашингтон, "Катаиб Хизбула" са част от "Ислямската съпротива в Ирак", проиранска мрежа, която редовно поема отговорност за атаки с дронове и ракети срещу бази, в които са разположени американски войници, в Ирак и Близкия изток.

Без да уточнява мястото и датата на ареста му, извършен в чужбина, американското министерство на правосъдието посочва, че той е бил прехвърлен в САЩ, където вчера е бил представен пред федерален съдия в Ню Йорк, повдигнал му шест обвинения, свързани с терористична дейност. Той остава в ареста.

Според американските власти този 32-годишен иракски гражданин и неговите съучастници са "планирали, координирали и поели отговорност за най-малко 18 терористични атаки в Европа и още две в Канада", в отговор на военната офанзива, започнала на 28 февруари от САЩ и Израел срещу Иран, съобщи БТА.

Министерството на правосъдието цитира по-специално нападението с нож срещу двама евреи, случило се в Лондон в края на април, чийто извършител е бил задържан и очаква процес. То споменава също така няколко умишлени пожара или опити за такива, насочени срещу синагоги, израелски магазини или еврейски училища в Амстердам, Мюнхен и на други места.

Точната роля на Ас Саади остава неясна, като съдебните документи споменават по-специално пропагандни видеоклипове, разпространени в социалните мрежи след различни атаки. По време на телефонен разговор той е признал пред информатор на ФБР, че той или негови съучастници са били замесени в атаките в Европа, както и в две атаки в Канада.

Американските власти смятат, че сред тях е и стрелбата срещу американското консулство в Торонто на 10 март, при която не пострадаха хора.

