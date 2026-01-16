реклама

САЩ атакуваха и превзеха нов танкер в Карибско море

Съединените щати превзеха шести танкер в Карибско море в рамките на действията си за контрол над износа на петрол от Венецуела.

Атакуваният танкер "Вероника" е плавал под флага на Гвиана. Тръгнал е от венецуелски води в началото на януари. Преди е бил регистриран в Русия под различни имена, предава БНТ. 

Вашингтон заяви, че ще продължи действията си срещу т.нар. "сенчест флот" от около 1000 кораба за транспортиране на санкциониран петрол.

Ден по-рано САЩ осъществиха първата продажба на венецуелски петрол на стойност 500 милиона долара.

