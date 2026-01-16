САЩ атакуваха и превзеха нов танкер в Карибско море
кадър: БНТ
Съединените щати превзеха шести танкер в Карибско море в рамките на действията си за контрол над износа на петрол от Венецуела.
Атакуваният танкер "Вероника" е плавал под флага на Гвиана. Тръгнал е от венецуелски води в началото на януари. Преди е бил регистриран в Русия под различни имена, предава БНТ.
Вашингтон заяви, че ще продължи действията си срещу т.нар. "сенчест флот" от около 1000 кораба за транспортиране на санкциониран петрол.
Ден по-рано САЩ осъществиха първата продажба на венецуелски петрол на стойност 500 милиона долара.
