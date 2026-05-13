САЩ блокираха гръцки супертанкер в Оманския залив, пътуващ за Виетнам

Виетнам призова американските военноморски сили да освободят кораба

Американските военноморски сили спряха гръцкия супертанкер "Agios Fanourios I" пред блокадната си линия в Оманския залив, съобщават от международните информационни агенции Bloomberg и Reuters. Корабът превозва 2 милиона барела законно закупен иракски петрол за рафинерия във Виетнам, а спирането му предизвика официална дипломатическа реакция от страна на Ханой, застрашавайки енергийните доставки в региона, цитира Дунав мост.

След като корабът е преминал през стратегическия Ормузки проток на 10 май 2026 година, той внезапно е обърнал курса си. Сателитните данни, анализирани от Bloomberg, показват, че плавателният съд е намалил скоростта си до 5 възела, след като е достигнал зоната със засилено американско военно присъствие.

В отговор на създалата се ситуация, виетнамската държавна петролна компания PVOIL е изпратила официално искане до американските сили. В разпространеното от Reuters писмо се посочва, че товарът съдържа сорт "Басра", закупен легално от иракската държавна компания SOMO.

PVOIL: "Товарът е критичен за работата на виетнамската рафинерия Нги Сон и не нарушава наложените санкции."

Към момента Централното командване на САЩ (CENTCOM) не е излязло с публично изявление, което формално да потвърждава задържането на плавателния съд. Според официалната американска позиция, разширяването на морската блокада цели превенция на нелегалния износ на санкционирани ирански стоки.

Спирането на супертанкера в Оманския залив разкрива сложните маневри, които търговските кораби трябва да извършват в условията на изострен конфликт. Данните сочат, че преди да бъде прехванат от американската блокада, същият съд е преминал през протока в тясна координация с иранските власти. Според иранската агенция Tasnim, танкерът се е движил по определен от Техеран маршрут, за да избегне потенциални атаки в Персийския залив.

Това преминаване бележи поредния опит на "Agios Fanourios I" да преодолее блокадата, след като през април 2026 година му се наложи да чака на котва два дни, преди да успее да влезе в залива за натоварване.

Глобален енергиен риск

Ормузкият проток остава критична артерия за световната икономика. През него преминават около 21 милиона барела дневно, което представлява близо 20% от глобалните доставки на петрол. Военните действия и морските блокади в региона вече доведоха до спирането на стотици търговски кораби, предизвиквайки сериозни сътресения в международните вериги за доставки.

