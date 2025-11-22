САЩ даде зелена светлина за Унгария

стопкадър: Ютуб

САЩ издадоха генерален лиценз, свързан с Русия, позволяващ определени транзакции с проекта за гражданска атомна електроцентрала "Пакш II" в Унгария.

Лицензът ще позволи транзакции, свързани с проекта за атомна електроцентрала, в които участват някои руски банки, включително "Газпромбанк", "ВТБ Банк" и Руската централна банка. Това стана ясно от съобщението на Министерството на финансите, допълва БНТ.

През 2022 година Унгария одобри сделка за изграждането на два нови ядрени реактора от руската държавна комапния „Росатом“. Те ще бъдат добавени към останалите четири функциониращи съветски мощности в „АЕЦ Пакш“.

