САЩ дава близо 3 милиарда долара за обогатяване на уран
Американското Министерство на енергетиката обяви, че възлага поръчки на обща стойност 2,7 милиарда долара на три компании за увеличаване на обогатяването на уран в страната през следващите 10 години, съобщи Ройтерс. Мярката е част от усилията на САЩ да намалят зависимостта си от руските доставки, предава БТА.
Договорите изискват компаниите да предоставят услуги по обогатяване на нискообогатен и високообогатен уран за съществуващи атомни електроцентрали, както и за нови, по-малки модулни реактори.
"Днешните договори показват, че тази администрация е ангажирана с възстановяването на сигурна верига за доставки на ядрено гориво, способна да произвежда необходимото гориво за реакторите от днес и усъвършенстваните реактори от утре", заяви министърът на енергетиката Крис Райт.
Редактор "Екип на Петел"
