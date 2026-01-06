САЩ дава близо 3 милиарда долара за обогатяване на уран

Кадър Ютуб

Американското Министерство на енергетиката обяви, че възлага поръчки на обща стойност 2,7 милиарда долара на три компании за увеличаване на обогатяването на уран в страната през следващите 10 години, съобщи Ройтерс. Мярката е част от усилията на САЩ да намалят зависимостта си от руските доставки, предава БТА.

Договорите изискват компаниите да предоставят услуги по обогатяване на нискообогатен и високообогатен уран за съществуващи атомни електроцентрали, както и за нови, по-малки модулни реактори.

"Днешните договори показват, че тази администрация е ангажирана с възстановяването на сигурна верига за доставки на ядрено гориво, способна да произвежда необходимото гориво за реакторите от днес и усъвършенстваните реактори от утре", заяви министърът на енергетиката Крис Райт.

