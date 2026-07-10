САЩ готвят операция "Як шамар" за Иран

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Съединените щати са готови да продължат подновената си военна кампания срещу Иран в продължение на дни или дори седмици, ако Техеран не прекрати атаките срещу кораби в Ормузкия проток и извън него. Това съобщи "Ню Йорк пост", позовавайки се на източници от Белия дом, предаде новини.бг.

Според авторите на публикацията редица представители в администрацията на Доналд Тръмп неофициално наричат новата серия от удари по Иран „Як шамар“ за режима в Ислямската република. Този израз, както пише изданието, се използва в разговори и кореспонденция от някои високопоставени служители, но не е официалното наименование на операцията. Официално по-широката военна кампания продължава да носи кодовото име „Епична ярост“.

Източниците на вестника заявиха, че продължителността на ударите ще зависи до голяма степен от реакцията на Иран.

Един от събеседниците, близък до Белия дом, заявява, че Тръмп все още се надява на прекратяване на конфликта, но „ако Иран стреля по кораби, той няма просто да седи и да не прави нищо“.

При завръщането си от срещата на върха на НАТО в Турция Тръмп коментира пред журналисти, че не знае дали ситуацията ще прерасне в пълномащабна война, но добави, че САЩ „биха я спечелили много бързо“. Той също така уточни, че Иран е атакувал три, а не два кораба, и че американският отговор е бил непропорционално по-суров: „Всеки път, когато те ни ударят, ние ще ги ударим двадесет пъти по-силно“.

Медията отбеляза, че Тръмп си оставя широко поле за маневриране – от продължаване на ударите и нови атаки по инфраструктурата до възобновяване на преговорите с участието на вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

По-рано въоръжените сили на САЩ са преустановили ударите по Иран на фона на дипломатически контакти, но остават в готовност да ги възобновят при необходимост, съобщи Cи Ен Ен, позовавайки се на информирани източници. Според събеседниците на телевизията американските военни продължават подготовката за възможни удари в близко бъдеще, но в момента Вашингтон „позволява на дипломацията да поеме инициативата“.

Източниците заявиха, че САЩ умишлено редуват удари и паузи, за да окажат натиск върху Иран, но да избегнат неконтролируема ескалация. Според телевизията екипажът на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ е зареждал боеприпаси на изтребители и пилотите са отработвали маневри в рамките на подготовката за нови атаки.

Американски официални лица казаха пред Cи Ен Ен, че съобщенията на иранските държавни медии за предполагаеми нови удари от страна на САЩ през нощта не отговарят на истината.

В същото време източниците подчертаха, че ситуацията остава динамична и ударите могат да бъдат възобновени, ако Вашингтон сметне това за необходимо. Според тях САЩ съставят списък с цели, използвайки тази подготовка като допълнителен лост за натиск върху Техеран.

Междувременно Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) опроверга твърдения на иранските държавни медии, че преминаването през Ормузкия проток е разрешено само по маршрути, определени от Иран. От CENTCOM заявиха, че Иран не контролира протока, и отбелязаха, че от началото на май американските сили са съдействали за безопасното преминаване на над 800 търговски кораба и транспортирането на 380 милиона барела петрол през този ключов международен морски коридор.

Вечерта на 9 юли се състоя телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху, в който бе обсъдена и темата за Иран.

Медията от Еврейската държава „Кан-11“ съобщи, че Израел е готов да атакува Иран и очаква разрешение от Тръмп.

Редактор "Екип на Петел",

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