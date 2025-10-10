САЩ и Финландия сключиха сделка за 11 ледоразбивача

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие вчера в Белия дом финландския си колега Александер Стуб. Двамата подписаха споразумение за 11 ледоразбивача за Бреговата охрана на САЩ, първите 4 от които ще бъдат произведени в корабостроителници във Финландия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Останалите ще се направят след това в корабостроителници в САЩ с финландско съдействие. Целта е да се засили националната сигурност на САЩ в Арктика, уточни агенцията. Заедно с президента на Финландия на срещата в Овалния кабинет на Белия дом присъстваше и министър-председателят на скандинавската страна Петери Орпо.

По време на разговорите със Стуб Тръмп беше запитан за шансовете си да спечели Нобеловата награда за мир, чийто носител за 2025 г. ще бъде обявен днес. "Каквото и да направят, ще е добре“, заяви американският държавен глава. На същия въпрос Стуб отговори, че "това очевидно е решение от компетенцията на Норвежкия нобелов комитет“.

"Знам, че никой в ​​историята не е разрешил осем войни за период от девет месеца. А аз спрях осем войни. Това никога не се е случвало преди“, каза Тръмп в Овалния кабинет, цитиран от АП. „Не го направих за това (за Нобеловата награда за мир – бел. ред.). Направих го, за да спася много животи“, добави той.

Според правилника на връчване на Нобеловата награда за мир номинациите за нея се правят до 31 януари. Много от предложенията за Тръмп да получи наградата дойдоха след тази дата, така че технически той е в списъка за наградата за 2026 г.

Тръмп и Стуб установиха приятелски връзки, откакто републиканецът встъпи в длъжност за втория си президентски мандат на 20 януари тази година. Двамата се срещнаха в имението на американския президент в Мар-а-Лаго, в щата Флорида през март за партия голф, припомня Ройтерс. По този повод седмица преди визитата на Стуб във Вашингтон руският президент Владимир Путин се пошегува, че "добрата игра на голф“ на финландския държавен глава "не е достатъчна“, информира ТАСС.

Финландия преди беше неутрална и можеше да служи като платформа за преговори; сега обаче никой няма да пътува до Хелзинки с тази цел и самото умение на президента на републиката Александер Стуб да играе голф не е достатъчно, заяви в руския черноморски град Сочи на пленарна сесия на политическия форум "Валдай“ Путин, който на 15 август имаше историческа среща с Тръмп в района на Арктика - в американския щат Аляска.

Сделка за няколко милиарда долара

Според сайта на Финландското радио и телевизия Юле (Yle.fi) сделката за ледоразбивачите със САЩ е на стойност няколко милиарда долара. Стуб заяви пред Юле, че "Съединените щати обикновено не сключват толкова крупни сделки“. Ройтерс споменава сумата от 6,1 милиарда долара, като цитира неназован служител на Белия дом.

Четири арктически охранителни катера (както е официалното наименование на договорените военни плавателни съдове - Arctic Security Cutters /ASC) ще бъдат конструирани във финландски корабостроителници съгласно официалното писмо за намерение, посочва Юле. По думите на премиера Орпо в резултат от меморандума в двете корабостроителници във Финландия, които ще произведат по два ледоразбивача, ще се отворят между 7000 и 10 000 работни места.

Става въпрос за финландската корабостроителница в Раума – РМС (Rauma Marine Constructions/RMC), и корабостроителницата в столицата Хелзинки, собственост на канадската компания от Квебек "Дейви“ (Davie), посочват Юле и Ройтерс. "Това споразумение означава работни места на надеждата“, каза финландският премиер пред Юле, изтъквайки колко важна е сделката за ледоразбивачите за Финландия, чиято икономика пострада поради руската война в Украйна.

"Меморандумът, подписан във Вашингтон бележи началото на западен корабостроителен проект, какъвто не е виждан от Втората световна война насам“, заяви на свой ред съсобственикът и главен изпълнителен директор на "Дейви“ Джеймс Дейвис, цитиран от Ройтерс.

От конструираните в САЩ 7 арктически охранителни катера 3 ще излязат от корабостроителницата на "Дейви“ в Галвестън, щата Тексас, а останалите ще са дело на компанията "Болингър“ в щата Луизиана, пояснява Ройтерс. Седемте американски ледоразбивача ще бъдат изградени, след като американската брегова охрана усвои финландските, като се използва финландският опит, обърнаха внимание световните агенции.

Тръмп: Купуваме най-добрите ледоразбивачи в света

"Купуваме най-добрите ледоразбивачи в света, Финландия е известна с производството им“, каза Тръмп, седнал до Стуб в Овалния кабинет, посочва Ройтерс. "Други страни имат повече ледоразбивачи от нас. Никой не ги прави като финландците“, добави той.

Финландия е водещият световен производител на ледоразбивачи, като около 80 процента от тези плавателни съдове по света са проектирани от нейни компании, а около 60% от тях са излезли от нейните корабостроителници, съобщи финландското правителство миналата година, припомня Ройтерс. Финландските лидери отдавна настояват за сделки за ледоразбивачи със Съединените щати, но подобни опити са били пресичани от силата на Закона „Джоунс“, който дава приоритет на американския бизнес в морската индустрия, отбелязва световната агенция.

Александер Стуб от своя страна каза, че сключеният вчера договор има "значимо стратегическо решение“. "Всички знаем, че Арктика е стратегически важен регион“, акцентира финландският лидер. В същото време Тръмп заяви, че Съединените щати ще защитят съюзника си в НАТО Финландия, ако руският президент Владимир Путин нареди атака срещу тази съседна на Русия държава. "Аз обаче не мисля, че (Путин) ще го направи“, заяви американският държавен глава. Стуб каза пред Ройтерс, че не вижда в Москва "непосредствена военна заплаха“.

Тръмп постоянно призовава правителството си да осигури 40 нови ледоразбивача, за да се повиши националната сигурност на САЩ в Арктика и да се противодействат на нарастващото влияние на Китай и Русия, припомнят световните агенция. В момента Русия разполага с около 40 ледоразбивача, което дава значително предимство на Путин пред НАТО в Далечния север, подчертава Ройтерс. "Мисля, че хората се събуждат за реалността, че трябва да засилим способностите си за възпиране, така че конфликт (с Русия) да не е възможен“, каза Стуб в интервю след посещението си при Тръмп.

Целта е първият ледоразбивач по американско-финландското споразумение от вчера да бъде пуснат на вода до 2028 г. Полярният флот на бреговата охрана в момента включва само два оперативни арктически катера, заявиха за Ройтерс от Белия дом.

Стуб, който каза, че ще отнесе във Вашингтон "послание от Киев“, коментира и промяната в отношението на Тръмп към Путин. "Всички видяхме, че в отношенията си с Русия той премина от моркова към тоягата“, заяви финландският президент, цитиран от Ройтерс. "Ще видим какво ще реши накрая. Той е много независим човек“, добави държавният глава на скандинавската страна, която има 1340-километрова граница с Русия.

Изявленията на Путин

На форума "Валдай“ в Сочи миналата седмица Путин нарече решението на Финландия и Швеция да се присъединят към НАТО "глупаво“, предаде Ройтерс. Двете скандинавски страни, които десетилетия наред пазеха неутралитет, го направиха по-миналата и миналата година, припомня агенцията.

Москва никога преди не е имала проблеми с Швеция или Финландия, отбеляза руският президент. Според него Хелзинки и Стокхолм са "пожертвали стратегически ползи от неутралитета си“, ставайки част от НАТО. Той посочи, че Русия не е против възстановяването на отношенията с въпросните две скандинавски държави, ако страните желаят това.

"Финландия и Швеция загубиха предимството на неутралния си статут. Вземете преговорите за евентуално уреждане на конфликта в Украйна. Вземете Хелзинкския акт – защо изобщо се е появил? Защо се нарича Хелзинкски? Защото Финландия беше неутрална страна и беше удобно за всички да се срещнат там. А сега какво да кажем за нас? Кой ще отиде в Хелзинки?“, каза руският лидер, цитиран от ТАСС.

На форума в Сочи Путин се пошегува по отношение на финландския президент Александер Стуб и близките му отношения с Тръмп. "Е, г-н Стуб, той, изглежда – така казва Доналд Тръмп, играе добре голф. Е, това е добре“, заяви държавният глава с усмивка, отбелязва ТАСС. Путин добави, че самият той се занимава със спорт. "Но това не е достатъчно. Къде е перспективата? Може ли някой да отговори на това? Какво е предимството? Назовете нещо“, попита реторично президентът на Русия.

