САЩ и Иран договарят инвестиционен фонд за 300 милиарда долара

Един от най-новите и най-изненадващи елементи в проекта за мирно споразумение между САЩ и Иран е предложението за инвестиционен фонд за Иран, който според информациите, ще бъде на стойност 300 милиарда долара, съобщава NYT, предаде Сега.

Иран настояваше мирното споразумение да включва темата за репарации, като оценяваше загубите си между 300 милиарда – 1 трилион долара. Американската страна го преименува на международен „инвестиционен фонд“, за чието създаване ще съдейства — по-мека формулировка, която избягва думата „репарации“.

Идеята очевидно е на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, пише NYT. Двамата американски преговарящи предложиха да се насърчават проекти в Техеран и по-широк инвестиционен инструмент като „подсладители“ на споразумението.

Тази финансова инжекция е обвързана с по-широк пакет от мерки, включващ 60-дневно спиране на военните действия, размразяване на ирански активи и отваряне на Ормузкия проток. Двете страни потвърдиха напредък в преговорите, но споразумението още не е финализирано.

