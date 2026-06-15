САЩ и Иран постигнаха мир, подписват споразумението в петък

Пиксабей

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение. Пакистанския премиер Шехбаз Шариф съобщи, че то ще бъде подписано на официална церемония в петък, 19 юни в Швейцария.

„Споразумението с Ислямска република Иран е завършено“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, предаде БНР.

„Кораби на Света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече!“, добави американският президент към съобщението, че Ормузкият проток ще бъде отворен „без такси“ и че морската блокада от страна на Съединените щати ще бъде вдигната.

По-късно стана ясно, че протокът ще бъде отворен след официалното подписване споразумението.

Премиерът на Пакистан, посредник в преговорите, каза, че споразумението предвижда „незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан“.

Според високопоставен ирански източник Съединените щати ще освободят замразени ирански активи на стойност 25 млрд. долара, а Иран ще се съгласи да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие.

Заместник-външният министър на Иран Казем Гарибабади потвърди по иранската държавна телевизия, че от тази нощ влиза в сила незабавно и трайно прекратяване на войната и военните операции по различните фронтове.

Той допълни, че преговори за окончателно споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60-дни и предупреди, че Техеран ще вземе мерки в случай на „нарушения от другата страна.

Асошиейтед прес отбелязва, че иранската държавна телевизия е излязла с банер "Съединените щати бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната".

Съобщението за сделка предизвика понижаване на цените на петрола в ранната търговия в Азия.

Ормузкия проток - един от ключовите маршрути за световната търговия с петрол - беше фактически затворен скоро след началото на въздушните удари на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари. Преди началото на конфликта сортът Брент се търгуваше за около 70 долара за барел, но по време на бойните действия достигна на моменти до около 120 долара. При новината за споразумението цената му се понижи с с 3,8 на сто до 84,02 долара за барел, а на американския лек суров петрол - над 4 процента до 81,40 долара.

Редактор "Екип на Петел",

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