САЩ и Иран са се споразумяли за още 60 дни примирие

САЩ и Иран постигнаха споразумение в четвъртък за удължаване на примирието помежду си, като договорката очаква окончателното одобрение на американският президент Доналд Тръмп, съобщава "България Он Еър".

Това се случва, след като Иран атакува американска военна база в Кувейт в отговор на удари на САЩ срещу обект, който Вашингтон определи като иранска операция с дронове.

Според четири източника, запознати с преговорите, двете страни са се договорили за меморандум за разбирателство, който предвижда удължаване на примирието с 60 дни. Планът обаче все още трябва да бъде подписан от Тръмп, информира "Ройтерс" (Reuters).

Споразумението ще очертае и начина, по който да бъде решен въпросът с иранските запаси от високообогатен уран.

Темата ще бъде сред първите, обсъждани в рамките на 60-дневния период, посочва по-ранен материал на Axios, който първи съобщи новината.

От Белия дом отказаха официален коментар.

Публикациите за постигнатата договорка доведоха до обрат при цените на петрола, които поевтиняха на фона на надеждите за евентуално повторно отваряне на Ормузкия проток - ключов маршрут, през който преминава близо една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

