САЩ и Иран се договориха за намаляване на обогатяването на уран

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САЩ и Иран са постигнали споразумение за намаляване на нивото на обогатяване на иранските уранови запаси. Това съобщи пакистанският външен министър Исхак Дар в интервю за саудитския телевизионен канал „Ал Арабия“.

„Америка поиска премахването на ядрените запаси на Иран, но решихме да намалим обогатяването“, уточни Дар. По думите му ядрените запаси на Техеран „остават под земята“. Външният министър добави, че Вашингтон и Техеран са стигнали до извода, че „дипломацията е решението“.

Новината идва на фона на започналите тази седмица преговори между делегации на САЩ и Иран в Швейцария, които се провеждат с посредничеството на Катар и Пакистан. В четвъртък от катарското външно министерство определиха постигнатия меморандум като „солидна основа“ за бъдещи разговори. Сформирани са и технически групи, които да разработят окончателния текст на споразумението.

През последните месеци преговорите отбелязаха значителен напредък, посочва Евроком. Още в края на май беше съобщено, че страните са се договорили по 95% от рамковия документ. Един от спорните въпроси беше изнасянето на обогатен уран от Иран, което върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей забрани с указ преди месец.

Редактор "Екип на Петел",

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