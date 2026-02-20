реклама

САЩ излезе на второ място в класирането по медали на Олимпийските игри в Милано-Кортина

20.02.2026 / 01:00 0

кадър: БНТ

Съединените щати излязоха на второ място в класирането по медали на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина след спечелените в четвъртък два златни и едно сребърно отличие.

Тимът на САЩ триумфира с титлата в турнира по хокей на лед при жените, докато Алиса Лю спечели златния медал във фигурното пързаляне при дамите.

Джордан Щолц взе сребро в надпреварата на 1500 метра бързо пързаляне с кънки при мъжете.

Класиране по медали след 13-ия ден от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина:
                    златни  сребърни бронзови     общо
 1. Норвегия	       16      8	   10	    34
 2. САЩ                 9     12	    6	    27
 3. Италия	        9      5	   12	    26
 4. Франция	        6      8	    5	    19
 5. Нидерландия         6      7	    6	    16
 6. Швеция              6      6	    3	    15
 7. Швейцария	        6      4	    4	    14
 8. Германия            5      8	    8	    21
 9. Австрия             5      8            5	    18
10. Япония              5      7	   12	    24
11. Канада	        4      5	    6	    15
12. Китай	        3      3	    4	    10
13. Австралия   	3      2	    1	     6
14. Великобритания      3      0            0	     3
15. Република Корея	2      2            3	     7
16. Чехия	        2      2	    0	     4
17. Словения	        2      1	    1	     4
18. Испания             1      0            1        2
19. Бразилия	        1      0	    0	     1
    Казахстан	        1      0	    0	     1
21. Полша               0      3	    1	     4
22. Нова Зеландия       0      2	    1	     3
23. Финландия	        0      1	    4	     5
24. Латвия	        0      1	    1	     2
25. Грузия	        0      1	    0	     1
26. БЪЛГАРИЯ	        0      0	    2	     2
27. Белгия	        0      0	    1	     1

