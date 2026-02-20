САЩ излезе на второ място в класирането по медали на Олимпийските игри в Милано-Кортина

кадър: БНТ

Съединените щати излязоха на второ място в класирането по медали на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина след спечелените в четвъртък два златни и едно сребърно отличие.

Тимът на САЩ триумфира с титлата в турнира по хокей на лед при жените, докато Алиса Лю спечели златния медал във фигурното пързаляне при дамите.

Джордан Щолц взе сребро в надпреварата на 1500 метра бързо пързаляне с кънки при мъжете.

Класиране по медали след 13-ия ден от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина: златни сребърни бронзови общо 1. Норвегия 16 8 10 34 2. САЩ 9 12 6 27 3. Италия 9 5 12 26 4. Франция 6 8 5 19 5. Нидерландия 6 7 6 16 6. Швеция 6 6 3 15 7. Швейцария 6 4 4 14 8. Германия 5 8 8 21 9. Австрия 5 8 5 18 10. Япония 5 7 12 24 11. Канада 4 5 6 15 12. Китай 3 3 4 10 13. Австралия 3 2 1 6 14. Великобритания 3 0 0 3 15. Република Корея 2 2 3 7 16. Чехия 2 2 0 4 17. Словения 2 1 1 4 18. Испания 1 0 1 2 19. Бразилия 1 0 0 1 Казахстан 1 0 0 1 21. Полша 0 3 1 4 22. Нова Зеландия 0 2 1 3 23. Финландия 0 1 4 5 24. Латвия 0 1 1 2 25. Грузия 0 1 0 1 26. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2 27. Белгия 0 0 1 1

