САЩ изпраща самолетоносач в Карибско море

Вашингтон обяви в петък, че изпраща самолетоносач в Карибско море в рамките на операция, чиято официална цел е борбата с трафика на наркотици, като увеличава драстично и без това впечатляващата огнева мощ на средствата на въоръжените сили на САЩ, разположени в региона, което беше осъдено от президента на Венецуела, който подчерта, че "се подготвя нова война“, пише AFP, цитирани от Фокус.



САЩ на Доналд Тръмп – който по време на предизборната си кампания миналата година обеща да сложи край на безкрайните войни в чужбина – от началото на септември провеждат, главно във водите на Карибско море, въздушни удари срещу плавателни съдове, представяни като кораби на наркотрафиканти.



Досега са обявили, че са предприели десет такива нападения, при които са убити най-малко 43 души, според преброяване на Френската агенция, базирано на съобщенията на американското правителство.



"Подготвят нова вечна война, обещаваха, че никога повече няма да започват война, а сега създават война, която ние ще предотвратим“, заявява президентът на Венецуела Николас Мадуро, в реч, излъчена по държавното радио и телевизия.



Самолетоносачът USS "Джералд Форд“, най-големият в света, с ударната си сила ще "подкрепи“ средствата, които са разработени "за предотвратяване на трафика на наркотици и разбиване на международни престъпни организации в зоната на отговорност на американските въоръжени сили, която включва Централна и Южна Америка“, обяви Пентагонът вчера, без да уточни местоназначението му.



Целта е да се "укрепи способността на САЩ да откриват, наблюдават и спират незаконните лица и дейности“, добавя ведомството.



Досега беше известно, че осем американски кораба, включително три десантни кораба с хиляди морски пехотинци, и десет самолета F-35 са разположени в района.



Съобщението на Пентагона бе направено няколко часа след най-новия американски удар в Карибския басейн в нощта от четвъртък срещу петък.



"През нощта, по заповед на президента Тръмп, бе нанесен смъртоносен удар срещу кораб, използван от Tren de Aragua“, банда, основана във Венецуела, която по-рано тази година правителството на Тръмп определи като "терористична“ организация, обяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет.



Новият удар е бил нанесен "в международни води“, пояснява той.



Законосъобразността на американските операции се оспорва от експерти, тъй като те се провеждат в чужди или международни териториални води, а заподозрените не се арестуват, нито се разпитват.



"Съгласно международното право, умишленото използване на смъртоносна сила е допустимо само като последно средство, когато някой представлява непосредствена заплаха за живота“, подчертава пред Френската агенция Върховният комисар на ООН по правата на човека. "В противен случай това представлява нарушение на правото на живот“, предупреждава той.



Американските военни операции ескалират напрежението в региона не само с Венецуела, но и със съседна Колумбия.



Вчера Вашингтон наложи икономически санкции на президента на Колумбия Густаво Петро, като го обвини, че не прави нищо, за да намали производството на наркотици в страната.



Последният, който определи американските удари като "извънсъдебни екзекуции“, подчерта в соцалната мрежа X, че няма никакво намерение да отстъпи пред "мафиотски изнудвания“, добавяйки, че страната му няма да "застане на колене“ и не е "колония на никого“.



Доналд Тръмп заяви, че не се нуждае от одобрение от Конгреса, за да разпореди операции срещу Венецуела или други страни, които според него са замесени в трафика на наркотици. "Просто ще убиваме хората, които внасят наркотици в страната ни, ок?“, заяви той, сравнявайки наркокартелите с джихадистите от "Ислямска държава“ (ИДИЛ).

