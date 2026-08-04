САЩ изразиха надежда, че до утре може да бъде постигнато споразумение за отварянето на Ормузкия проток

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Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви днес, че САЩ могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още до сряда, 5 август, предаде Франс прес.

"Водим преговори с иранците и мисля, че има шанс още днес или утре да постигнем споразумение за отваряне на протока и нормализиране на отношенията", каза Бесънт в интервю за телевизия Си Ен Би Си.

На въпрос дали е възможно ирански кораби да получат право да преминават през протока, той отговори: "Мисля, че по-скоро ще става въпрос за свобода на движение".

През изминалата нощ отново бе атакуван кораб в Ормузкия проток, където напрежението продължава. Въпреки това президентът Доналд Тръмп изрази оптимизъм, че преговорите с Техеран напредват и стратегическият морски път може да бъде отворен още днес.

Иран отрича да води преки преговори със САЩ, макар че Тръмп заяви вчера, че има разговори с Техеран. "Това е последният шанс за иранците да постигнат добро споразумение", каза той пред журналисти в Белия дом.

Държавният секретар Марко Рубио също съобщи за "напредък" в преговорите между Оман и Иран, чиято цел е в краткосрочен план да бъде осигурено безопасното преминаване на повече кораби през района на Ормузкия проток. Рубио изрази надежда тези разговори да приключат "много скоро".

"Постигнат е напредък, но окончателно споразумение все още няма. Надяваме се това да стане много скоро", заяви Рубио. Държавният секретар също така подчерта, че в момента през Ормузкия проток продължава да преминава петрол. "В момента през протока преминава петрол. Следователно той е отворен", каза той.

Редактор "Екип на Петел",

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