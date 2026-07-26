САЩ към Украйна: Не нападайте неруски кораби в Черно море

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Американската администрация е предупредила Украйна да се въздържа от нападения срещу неруски плавателни съдове в Черно море, след като поредица от атаки нарушиха петролни операции, свързани с американската енергийна компания „Шеврон“.

Според информация на „Уолстрийт джърнъл“ предупреждението е било отправено след среща между главния изпълнителен директор на „Шеврон“ Майк Уърт, други представители на петролната индустрия и високопоставени служители на американската администрация по-рано тази седмица.

Повод за разговорите са били атаките на украинските сили срещу четири танкера край руското черноморско пристанище Новоросийск, един от които е бил нает от „Шеврон“. След срещата администрацията на президента Доналд Тръмп официално е уведомила Киев, че нападенията срещу неруски кораби са недопустими, посочва американски представител, цитиран от изданието.

„Американската администрация счита Каспийския тръбопроводен консорциум за жизненоважен канал за транспортиране на енергийни ресурси с казахстански произход към европейските пазари, тъй като той служи като алтернатива на руските енергийни ресурси“, заяви служителят, пише novini.bg.

Пристанището Новоросийск е сред основните износни терминали за петрол и крайна точка на Каспийския тръбопровод – инфраструктура, по която преминават около 2% от дневните световни доставки на суров петрол.

„Шеврон“ притежава 15% дял в Каспийския тръбопровод, който транспортира суров петрол от трите най-големи находища през Казахстан и Русия до Черно море. Компанията държи и 50% от находището Тенгиз – един от най-важните ѝ активи, който формира около 12% от глобалния добив на суров петрол на дружеството.

Макар самият тръбопровод и петролните находища да не са понесли физически щети, последните атаки с дронове са ограничили възможностите за товарене на суров петрол на терминала в Новоросийск. Това е принудило Казахстан да намали добива заради недостига на капацитет за съхранение.

Според „Уолстрийт джърнъл“ продължително ограничаване на доставките по Каспийския тръбопровод би могло да нанесе сериозен удар върху инвестициите на „Шеврон“ в региона, които възлизат на десетки милиарди долари

Редактор "Екип на Петел",

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