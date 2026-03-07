САЩ може да облекчат още санкции срещу руския петрол

Пиксабей

САЩ може да отменят още санкции срещу руския петрол, за да облекчат пазара, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, след като цените на черното злато достигнаха най-високото си ниво от 2023 г., предадоха световните агенции.

Цената на барела West Texas Intermediate (WTI), който е референтен за САЩ, се повиши с 12% в вчера и с 36% през седмицата, подтикван от конфликта в Близкия изток и почти пълното спиране на преминаването през Ормузкия проток, откъдето обикновено преминава около 20% от световното производство, пише БТА.

"В морето има стотици милиони барела руски петрол, които са под санкции", обясни министърът на финансите в ефира на телевизия Фокс бизнес. "С отмяната на ограниченията министерството на финансите може да увеличи предлагането" и този вариант се обмисля, добави той.

В четвъртък американското правителство вече разреши доставката на руски петрол за Индия. Това решение "няма да донесе значителна финансова полза на руското правителство", увери Скот Бесънт в Екс.

"Ще продължим да обявяваме редовно мерки за облекчаване на пазара по време на този конфликт", добави той.

Икономическият съветник на Кремъл Кирил Дмитриев отговори на тези коментари в Екс с обяснието, че Русия "обсъжда този въпрос със САЩ, тъй като западните санкции се оказаха негативни за световната икономика", отбелязва АФП.

Бесънтзаяви също, че тази нощ се очакват особено тежки атаки в Иран.

"Тази нощ ще бъде най-голямата ни кампания на обстрел", заяви Бесент в интервю за Фокс бизнес. Съединените щати планират да нанесат "най-големи щети" на иранските ракетни установки и фабриките, където се произвеждат ракетите, каза той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!