САЩ налага забрана на голяма част от чуждите дронове

САЩ забраниха повечето дронове и критични компоненти за безпилотни летателни системи, които са произведени в чужбина, ден преди крайния срок за включване на китайския производител на дронове SZ DJI Technology Co. към така наречения списък на обхванатите субекти.

Федералната комисия по комуникациите (FCC) ще попречи на произведените в чужбина дронове и части за дронове да получат разрешение за продажба в САЩ - сертификат, който повечето електронни устройства трябва да получат чрез рутинна процедура, преди да бъдат продадени на потребителите.

Правилата ще важат само за бъдещ внос и продажба на дронове, а не за тези, които вече са продадени или са в употреба, допълва bgonair.bg.

Президентът Доналд Тръмп ясно заяви, че неговата администрация ще предприеме действия за осигуряване на безопасността на въздушно пространство на страната и за утвърждаване на американското лидерство в областта на дроновете, написа председателят на FCC Брендан Кар в публикация в социалните мрежи.

"Днешното ни действие не нарушава текущото използване или закупуване на вече одобрени дронове и с подходящи механизми за изключване на дронове, които не представляват риск", подчертава той.

Няколко китайски и руски компании, включително Huawei Technologies Co., ZTE Corp. и AO Kaspersky Lab, вече са в списъка на FCC с обхванатите субекти, което ги лишава от правото да получат на разрешения за оборудване.

Базираната в Сиатъл компания Brinc Drones Inc. приветства решението на FCC, като заяви, че то създава възможност за местните производители.

