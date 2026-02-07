САЩ наложи нови санкции срещу петролната индустрия на Иран
кадър: Бтв
Само няколко часа след непреките преговори между Иран и Съединените щати, Вашингтон наложи нови санкции срещу петролната индустрия на Ислямската република.
Наказателните мерки бяха обявени след разговорите между двете делегации в столицата на Оман.
Иранският външен министър - Абас Арагчи, ги определи като „полезни“ и добави, че те ще продължат, допълва Бтв.
Обсъждана е била само иранската ядрена програма.
Американската страна обаче, иска да включи и въпросите за балистичните ракети с голям обсег и финансирането на проирански групировки в региона.
Новите санкции за ограничаване на приходите от продажбите на петрол и природен газ се налагат именно заради това финансиране.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!