САЩ наложи нови санкции срещу петролната индустрия на Иран

07.02.2026 / 01:00 1

кадър: Бтв

Само няколко часа след непреките преговори между Иран и Съединените щати, Вашингтон наложи нови санкции срещу петролната индустрия на Ислямската република.

Наказателните мерки бяха обявени след разговорите между двете делегации в столицата на Оман.

Иранският външен министър - Абас Арагчи, ги определи като „полезни“ и добави, че те ще продължат, допълва Бтв. 

Обсъждана е била само иранската ядрена програма.

Американската страна обаче, иска да включи и въпросите за балистичните ракети с голям обсег и финансирането на проирански групировки в региона.

Новите санкции за ограничаване на приходите от продажбите на петрол и природен газ се налагат именно заради това финансиране.

 

cron1 (преди 20 минути)
Рейтинг: 141598 | Одобрение: -19662
По-добре финансови санкции, вместо бомби! :errm:
