САЩ наложи нови санкции срещу петролната индустрия на Иран

кадър: Бтв

Само няколко часа след непреките преговори между Иран и Съединените щати, Вашингтон наложи нови санкции срещу петролната индустрия на Ислямската република.

Наказателните мерки бяха обявени след разговорите между двете делегации в столицата на Оман.

Иранският външен министър - Абас Арагчи, ги определи като „полезни“ и добави, че те ще продължат, допълва Бтв.

Обсъждана е била само иранската ядрена програма.

Американската страна обаче, иска да включи и въпросите за балистичните ракети с голям обсег и финансирането на проирански групировки в региона.

Новите санкции за ограничаване на приходите от продажбите на петрол и природен газ се налагат именно заради това финансиране.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!