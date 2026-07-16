САЩ наложиха 25-процентни мита на някои бразилски продукти

Пиксабей

Американското правителство обяви, че налага 25-процентни мита върху редица бразилски продукти след приключването на разследване, проведено от Службата на търговския представител на Белия дом въз основа на закон от 1974 г.

Новите мита ще влязат в сила на 22 юли, за да има време те да бъдат въведени в митническите системи, уточни американски представител пред медиите, пише БТА.

Вашингтон започна разследването през 2025 г. заради редица търговски практики, които американското правителство оспорваше. Така Бразилия става първата държава, засегната от новите допълнителни мита.

Освободени от митата ще бъдат стоки, които не се произвеждат или не могат да се отглеждат естествено в САЩ, както и такива, чието облагане би нарушило веригите за доставки или би оказало отрицателно влияние върху икономиката. Сред тях са портокалите, някои енергийни продукти и определени авиационни резервни части, поясни американският представител.

Разследването, започнало през 2025 г., се фокусира върху различни въпроси, включително борбата с корупцията, защитата на интелектуалната собственост и последиците от незаконното обезлесяване. Новите мита обаче отчитат и решения на бразилската съдебна система, свързани с цифровата икономика, които Вашингтон определя като „нелоялни търговски бариери“. Сред тях са задълженията към социалните мрежи да премахват определено политическо съдържание, както и налагането на финансови санкции при неспазване на съдебни решения.

В края на февруари Върховният съд на САЩ отмени голяма част от митата, които президентът на САЩ искаше да въведе, като постанови, че той е тълкувал противоконституционно законов текст, използван като основание за тях. Решението не засяга секторните мита върху автомобилите, стоманата, алуминия и медта.

Вашингтон обвинява също така Бразилия, че е предоставяла преференциални митнически условия за мексикански и индийски стоки за сметка на американските, което според САЩ представлява неоправдано неблагоприятно третиране, несъвместимо с международните задължения.

Американските мита се превърнаха във важна политическа тема в Бразилия, където президентските избори, насрочени за октомври, наближават.

В началото на месеца бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва обвини своя политически опонент Флавио Болсонаро, син на бившия президент Жаир Болсонаро, че е поискал от САЩ евентуалното въвеждане на новите американски мита да бъде отложено до след изборите. В началото на юли Флавио Болсонаро посети Вашингтон, за да участва в публично изслушване в Белия дом по въпроса. Той заяви, че новите американски мита биха били от полза за настоящия ляв президент, който се кандидатира за преизбиране и който би ги критикувал и така би спечели повече гласове на изборите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп превърна митата в едно от основните си икономически оръжия, като наложи серия от допълнителни такси върху вноса в страната. Особено силно бяха засегнати бразилските стоки, като за някои от тях митата достигнаха 50%. Тези мерки бяха представени като ответна реакция на осъждането бившия бразилски президенти Жаир Болсонаро, което Тръмп определи като политически мотивирано. Болсонаро беше признат за виновен за опит за държавен преврат.

Поради инфлационния ефект от допълнителните мита Вашингтон впоследствие отмени част от тях за някои селскостопански продукти, включително говеждо месо, кафе и домати от Бразилия.

Според данни на Службата на търговския представител към Белия дом през 2025 г. САЩ са изнесли стоки за Бразилия на стойност над 54 милиарда долара, а са внесли бразилски стоки за близо 40 милиарда долара.

По повод на въведените мита американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че бразилският президент Лула да Силва е поставил на преден план егото си пред постигането на сделка с Вашингтон относно митата, предаде Ройтерс.

Преди броени дни Лула да Силва между впрочем нарече пиратство обявеното от американския президент Доналд Тръмп намерение да събира определени такси при преминаване на Ормузкия проток. В крайна сметка Тръмп се отказа от това намерение и вместо това заяви, че ще сключи търговски и инвестиционни сделки с държавите от Залива, предаде Ройтерс.

Бразилското президентство днес отхвърли налагането на митата и заяви, че няма никакво оправдание за тях.

Редактор "Екип на Петел",

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