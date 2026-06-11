САЩ наложиха санкции на държавната енергийна компания на Куба

Кадър Ютуб

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви санкции срещу Union Cuba-Petroleo (CUPET) – държавната енергийна компания на Куба.

Рубио заяви, че мерките са насочени срещу CUPET съгласно Изпълнителна заповед 14404 на президента Доналд Тръмп, като част от по-широки усилия за оказване на натиск върху кубинското правителство, предаде Анадолската агенция.

„Комунистическите елити на Куба са превърнали енергията в оръжие за социален контрол и клептократична печалба“, написа държавният секретар в X.

„В продължение на десетилетия режимът е крал и трупал наличните горива – използвайки ги за частния самолет на Кастро, за силите на службите за сигурност, използвани за потискане на кубинския народ, за да поддържат осветени празните туристически хотели и за да превозват хора за фалшиви протести и политически спектакли – и всичко това, докато кубинският народ е страдал от прекъсвания на електрозахранването и е чакал седмици, за да зареди колите си“, добави той, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!