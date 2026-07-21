САЩ нанесоха нова серия удари срещу Иран

Стопкадър Нова Тв

Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран – десета поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана.

Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток. Доналд Тръмп заяви, че ударите са и отговор за смъртта на трима американски войници – двама в Йордания и един в Ирак, пише nova.bg.

Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Властите съобщиха, че са поразили и два петролни танкера в Ормузкия проток. Въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за десетдневно примирие.

Редактор "Екип на Петел",

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