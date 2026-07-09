САЩ нанесоха нови удари по Иран, Техеран отвърна с атаки срещу американски бази в Персийския залив

Пиксабей

Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран през нощта с цел да ограничат контрола на Техеран върху стратегическия Ормузки проток, а иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е отвърнал с атаки срещу американски военни бази в Кувейт и Бахрейн.

Въпреки противопоставянето на Вашингтон Техеран настоява да налага такси за преминаване през Ормузкия проток - ключов морски маршрут за световната търговия с петрол и природен газ, който остава в центъра на напрежението.

Иран заплашва корабите, които не следват единствения маршрут, разрешен от неговите власти по крайбрежието на страната. По данни на американската армия са били атакувани най-малко три търговски кораба, преминаващи през протока.

„Тези нови удари са отговор на бомбардировките срещу кораби, извършени вчера от Иран. Ако това се повтори, последствията ще бъдат много по-тежки!“, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от АФП, предаде БГНЕС.

Американската армия съобщи в платформата X, че е поразила около 90 ирански военни цели, сред които системи за противовъздушна отбрана, съоръжения за крайбрежно наблюдение, както и складове за ракети и безпилотни летателни апарати по южното крайбрежие на Иран.

Целта на операцията е „допълнително да бъде отслабена способността на Иран да атакува търговското корабоплаване и невинни цивилни моряци в Ормузкия проток“, уточниха американските военни.

Главният ирански преговарящ в разговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф повтори, че Ормузкият проток ще бъде отворен единствено „при условията на Иран, а не под натиска на американските заплахи“.

Държавните медии в Иран съобщиха за експлозии в пристанищните градове Бандар Абас, Конарак и Чабахар.

Държавната телевизия информира, че пожарникар е загинал при нападение срещу летището в Ираншахр. По данни на местен представител е била атакувана военна база в Бушехр, където се намира единствената иранска гражданска атомна електроцентрала. Няколко медии съобщиха и за удар по железопътен мост в северната провинция Голестан.

В отговор Корпусът на гвардейците на Ислямската революция отново насочи ударите си към държави от Персийския залив.

Гвардейците обявиха, че са атакували с дронове и ракети американските бази Арифджан и Али ал Салем в Кувейт, както и базите Джуфайр и Шейх Иса в Бахрейн.

Те предупредиха, че ще разширят ответните си действия срещу други американски бази в региона, ако Вашингтон предприеме нови удари.

Кувейтската армия заяви, че е отблъснала „враждебни“ атаки с ракети и дронове.

В Катар жителите също получиха кратко предупреждение за сигурността заради оценена като висока степен на заплаха.

На 17 юни Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство, който позволи повторното отваряне на Ормузкия проток - маршрут, през който обичайно преминават около 20% от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ.

След постигнатото споразумение Вашингтон и Техеран възобновиха трудните преговори за трайно уреждане на конфликта, започнал на 28 февруари с американско-израелската офанзива срещу Иран.

След ожесточена размяна на удари, Доналд Тръмп заяви, че примирието вече не се спазва, като все пак изрази увереност, че новите бойни действия ще приключат „много скоро“.

След завръщането си от срещата на върха на НАТО в Турция той заяви, че „иранците се свързаха с нас преди малко, защото много искат да постигнат споразумение“, но постави под съмнение способността им да изпълнят евентуалните си ангажименти.

Географскисправочни ресурси

След атаките, за които Вашингтон обвинява Техеран, срещу три търговски кораба американските военни нанесоха първата серия удари срещу Иран в нощта срещу сряда. По данни на държавната иранска телевизия са загинали осем военнослужещи. Впоследствие Техеран обяви, че е отвърнал с удари по американски военни съоръжения в Кувейт и Бахрейн.

Катар и Пакистан призоваха за спазване на подписания с тяхно посредничество меморандум и за незабавна деескалация на напрежението.

Новата размяна на удари доведе до рязко поскъпване на петрола. В сряда цената на сорта Брент се повиши с над 5%, а в четвъртък по обед в азиатската търговия нарасна с още над 1% до 78,85 долара за барел.

Във вторник Вашингтон възстанови санкциите върху износа на ирански суров петрол, които бяха отменени след подписването на меморандума, позволил повторното отваряне на Ормузкия проток.

Ескалацията на насилието съвпада с траурните церемонии за върховния лидер на Иран Али Хаменей, който беше убит в първия ден на войната и трябва да бъде погребан в четвъртък в родния си град Машхад в североизточната част на страната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!