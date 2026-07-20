САЩ нанесоха нови удари срещу Иран

кадър: Ютуб

Съединените щати започнаха рано тази сутрин нова серия въздушни удари срещу Иран, след като съобщиха за смъртта на още един американски военнослужещ, а Иран изстреля ракети към Йордания, създавайки опасност конфликтът да обхване и съседен Израел, съобщи Асошиейтед Прес, пише БТА.

Стъпка по стъпка САЩ и Иран се приближават към пълномащабна война, след като постигнатото миналия месец временно споразумение, което трябваше да сложи окончателен край на сраженията, се разпадна, а корабоплаването през Ормузкия проток до голяма степен спря. И двете страни нанасят удари по гражданска инфраструктура, от която зависят милиони хора.

Американските въоръжени сили съобщиха, че военнослужещият е загинал в събота в Ирак при „контролирано взривяване“ на свален ирански дрон.

По-рано военните заявиха, че при ударите им са били поразени иранските паравоенни сили Корпус на гвардейците на Ислямската революция в отговор на убийството на американски военнослужещи в Йордания в петък. След това нападение един военнослужещ бе обявен за изчезнал, а в новото изявление на военните се посочва, че в неделя са били открити „неидентифицирани човешки останки“, които се изследват. От началото на войната са загинали 17 американски военнослужещи.

При подновената размяна на удари, която вече навлезе във втората си седмица, САЩ атакуваха мостове и електрически съоръжения в Иран.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ обяви рано тази сутрин нова серия удари, които продължават вече девета поредна нощ.

„Ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток“, се казва в изявление на Централното командване.

Техеран отвърна с удари срещу съюзници на САЩ в целия Близък изток.

Бахрейн, Йордания и Кувейт отново задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Израел предупреди, че ракети, изстреляни към съседна Йордания, може да доведат до прехвърляне на огъня на израелска територия за първи път от няколко седмици.

Кадри, разпространени вчера от американските въоръжени сили, показват удари, нанесени от изтребители и с крилати ракети „Томахок“, изстреляни от морето. Един от поразените обекти, изглежда, се намираше в долина в планински район. Гвардейците на Ислямската революция често разполагат ракетни бази и друга военна техника, укрити сред планински масиви, посочи АП.

Редактор "Екип на Петел",

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