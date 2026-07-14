САЩ нанесоха удари по Бушехр, където се намира единствената АЕЦ на Иран
Снимка Пиксабей
Американски удари поразиха пристанищния град Бушехр, където се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Иран, съобщиха местните власти, пише БГНЕС.
„Четири точки в град Бушехр бяха поразени от вражески снаряди по обяд (08:30 GMT)“, заяви заместник-губернаторът на провинцията Ехсан Джаханиян, цитиран от официалната информационна агенция IRNA, като обвини Съединените щати за атаките.
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