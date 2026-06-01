САЩ нанесоха удари по ирански обект
Стопкадър Нова Тв
Напрежението между САЩ и Иран отново се покачва.
Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли удари по ирански радарни и командни обекти на островите Горук и Кешм. По данни на Вашингтон операцията е била отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води.
Разговорите между двете страни продължават, а обменът на съобщения не е прекъсван. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.
Американски медии съобщиха, че Доналд Тръмп е поискал промени в споразумението между Вашингтон и Техеран. Според информацията корекциите засягат Ормузкия проток и съдбата на високообогатения уран на Иран, пише nova.bg.
