САЩ нанесоха удари срещу бойци на "Ислямска държава" в Нигерия

Американският президент съобщи новина, която ще има широк отзвук.

Съединените щати са нанесли удари срещу бойци на "Ислямска държава" в северозападната част на Нигерия, съобщиха президентът Доналд Тръмп и военни.

Според тях ударите са били извършени по молба на нигерийското правителство, тъй като по думите им, ислямистите убиват християни в района. Съгласно информацията при операцията са ликвидирани множество бойци на групировката.

В края на октомври Тръмп каза, че християните в западноафриканската държава са изправени пред "екзистенциална заплаха" и предупреди, че ще се намеси с военни средства заради неуспеха насилието да бъде спряно, пише novini.bg.

Правителството в Нигерия заяви, че въоръжените групировки в страната заплашват както християните, така и мюсюлманите и американските твърдения не отразяват сложната ситуация, свързана със сигурността и опитите за защита на религиозната свобода.

Властите обаче признават, че са се съгласили да си сътрудничат с американците в опит да с справят с тези организации.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет благодари в Екс за подкрепата им и написа, че ще последват още удари.

От нигерийското външно министерство потвърдиха за операцията.

