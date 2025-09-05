САЩ обмислят да прекратят програми за сигурността на Европа

Кадър Youtube

Усилията на европейските страни да договорят гаранции за сигурност и да ангажират президента на САЩ Доналд Тръмп с прекратяването на войната в Украйна са основна тема днес в американски и британски издания.

Стратегията на европейските лидери е доста проста - да се опитат да покажат на Тръмп, че Европа е готова да свърши трудната работа по подготовката за следвоенното бъдеще на Украйна, а руският президент Владимир Путин – не е, пише в. „Ню Йорк таймс“.

Те се опитват да се възползват от нежеланието на Путин да се срещне със Зеленски, за да получат от Белия дом обещание за нови икономически санкции срещу Русия, ако Русия не се съгласи на преговори в близко бъдеще, коментира изданието.

В крайна сметка обаче основната цел на всички тези опити на европейците да демонстрират единство е да спечелят благоразположението на Тръмп и да запазят мястото си на масата за преговори, отбелязва „Ню Йорк таймс“.

Европа отчаяно се надява, че ще успее да гарантира, че американският президент няма да се отегчи от опитите за слагане на край на войната, но към момента изглежда не успява да превърне изразеното от Тръмп разочарование от Путин в конкретен план за задушаване на руската икономика, пише в. „Гардиън“.

Европа от месеци се надява, че Тръмп ще активира отдавна обещаните мащабни икономически санкции срещу страните, които внасят руски петрол, посочва изданието. Митата от 50%, които САЩ наложиха на Индия, отчасти заради вноса на руски петрол, обаче изглежда само сближиха традиционно неутралния индийски премиер Нарендра Моди с Китай и Русия, отбелязва британският вестник.

Освен това напоследък Тръмп създава впечатлението, че по-скоро иска да се фокусира върху вътрешната политика, включително престъпността и икономиката, коментира „Гардиън“.

Американската администрация възнамерява да прекрати редица програми за помощ в областта на сигурността за Европа, включително инициативата за укрепване на източния фланг на континента срещу потенциална атака от Русия, пише в. „Вашингтон пост“, като се позовава на запознати с темата източници.

Решението ще засегне военна помощ на стойност стотици милиони долари, на която разчитат някои от най-уязвимите членове на алианса, посочва изданието.

Американският столичен вестник цитира изявление на Белия дом, в което се казва, че решението за съкращаване на помощта е било „координирано“ с европейците и е в съответствие с отдавнашния акцент на Тръмп върху това Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана.

Според високопоставен служител на Белия дом финансирането на програмите е осигурено до септември 2026 г., тъй като Вашингтон иска съюзниците му да харчат повече за собствената си отбрана, пише британският вестник „Телеграф“.

Тази стъпка може да лиши от стотици милиони долари страните на фронтовата линия на евентуална бъдеща руска агресия, посочва изданието.

През юни съюзниците от НАТО се съгласиха да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП, но спирането на тези американски средства ще отвори голяма дупка в бюджетите на по-малките източноевропейски страни, която не е ясно как ще бъде запълнена, коментира „Телеграф“.

