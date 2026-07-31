САЩ обвиниха Испания за масова нелегална имиграция в Европа

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Държавният департамент на САЩ обвини правителството на Испания в "предумишлени усилия за улесняване на масова нелегална имиграция в Европа". Повод за това бе масовото нахлуване на имигранти в испанския анклав Сеута от съседно Мароко. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заговори за "инвазия на Запада", станала възможна, по думите му, заради радикалната глобалистка политика на левицата.

Президентът Доналд Тръмп свърза събитията в Сеута с предстоящите наесен избори за Конгрес в САЩ:

"Видях какво се случи в Испания вчера. Гледах катастрофата, която се случи. Изглежда като нашествие от стотици хиляди хора. Същото ще се случи и на нас, ако републиканците не бъдат избрани. Само че ще е още по-зле, защото нашата граница е много по-широка и е много по-лесно достъпна."

По последни допитвания популярността на Тръмп в САЩ е спаднала почти до 30 процента, отбелязва БНР. Демократите се надяват да се възползват от това, за да си върнат поне частично контрола върху Конгреса в предстоящите междинни избори.

Според испанските власти огромната част от пришълците - близо 50 хиляди души, вече са се върнали обратно от Сеута в Мароко.

Съединените щати не са позволили на Украйна да произвежда прехващачи за антибалистичните системи "Пейтриът", заяви още президентът Доналд Тръмп.

"Никой друг няма тези способности. Тези оръжия са невероятни. Трябва да сме много внимателни, когато разрешаваме на някого да ги произвежда. ... Не сме дали съгласие. Водим разговори. Не мисля, че някога ще се случи, но същите хора, на които даваме тези технологии, могат един ден да се обърнат срещу тебе", допълни той.

Думите на Тръмп тази вечер са в противоречие с казаното от самия него по-рано този месец - на срещата на върха на НАТО в Анкара на 8 юли американският президент заяви публично, че Киев ще получи желаните лицензи за "Пейтриът".

Това остава най-важният приоритет за Украйна, докато руските ракетни нападения не отслабват, заяви тази вечер украинският президент Володимир Зеленски. Той е разговарял днес по темата с вицепрезидента Джей Ди Ванс, както и за "последиците от войната на Русия върху глобалните пазари".

Редактор "Екип на Петел",

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