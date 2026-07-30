САЩ обявиха, че са приключили поредната вълна от въздушни удари срещу Иран
Пиксабей
Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са приключили поредната вълна от въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.
В изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) се посочва, че тази нощ са били поразени "десетки" цели в Ислямската република, предаде БТА.
По-рано СЕНТКОМ заяви в социалните мрежи, че предприела "мощен отговор на опита за иранска атака" от вторник, когато Йордания съобщи, че са били прехванати пет ракети, насочени към американска военна база в страната.
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