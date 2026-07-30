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САЩ обявиха, че са приключили поредната вълна от въздушни удари срещу Иран

30.07.2026 / 07:34 1

Пиксабей

Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са приключили поредната вълна от въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.

В изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) се посочва, че тази нощ са били поразени "десетки" цели в Ислямската република, предаде БТА. 

По-рано СЕНТКОМ заяви в социалните мрежи, че предприела "мощен отговор на опита за иранска атака" от вторник, когато Йордания съобщи, че са били прехванати пет ракети, насочени към американска военна база в страната. 

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Коментари
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kris (преди 52 минути)
Рейтинг: 640980 | Одобрение: 126690
В Ирак са убити около 20 бойци от иранските проксита....Хутите са ударили саудитска нефтена ихфраструктура и цената на петрола е скочила със 7.3%....Иран е отказал на Оман контрола на протока....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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