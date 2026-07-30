Пиксабей

Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са приключили поредната вълна от въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.

В изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) се посочва, че тази нощ са били поразени "десетки" цели в Ислямската република, предаде БТА.

По-рано СЕНТКОМ заяви в социалните мрежи, че предприела "мощен отговор на опита за иранска атака" от вторник, когато Йордания съобщи, че са били прехванати пет ракети, насочени към американска военна база в страната.

Редактор "Екип на Петел",

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