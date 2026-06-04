САЩ пенсионираха един от най-легендарните си самолети

Снимка уикипедия, D. Miller from IL. USA

Морската пехота на САЩ официално се сбогува с AV-8B Harrier II на церемония, проведена във военновъздушната база „Чери Пойнт“ в Северна Каролина. Последната оперативна ескадрила от този легендарен самолет, „Булдозите“ на VMA-223, отбеляза пенсионирането на самолет, който повече от четири десетилетия беше способен да излита от пътища, кораби и импровизирани бази без нужда от традиционна писта – възможност, която го правеше незаменим актив за пехотния бой, пише novini.bg.

„Хариер“ е участвал в почти всеки въоръжен конфликт, в който Съединените щати са били намесени от 70-те години на миналия век насам: войната в Персийския залив, Балканите, Афганистан, Ирак, Либия и операциите срещу ИДИЛ. Последната му оперативна мисия е била в Карибите, на борда на „Иво Джима“, участие в операции за борба с наркотиците и в региона по време на залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро по-рано тази година.

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Според The ​​War Zone, произходът на Harrier е британски. Произлизащ от Hawker Siddeley, разработен по време на Студената война, той се появява в отговор на бурния европейски сценарий, при който конвенционалните летища са първите цели, унищожени от врага. Съединените щати го приемат на въоръжение през 1971 г. и го усъвършенстват, докато не се превърне в AV-8B, с по-голямо крило, по-голям оръжеен товар, модернизирана авионика и, в по-късните си версии, собствен радар, адаптиран от изтребителя F/A-18 Hornet.

Неговият заместник е F-35B Lightning II, изтребител от пето поколение със стелт технология и усъвършенствани сензори, който има възможностите за кратко излитане и вертикално кацане, направили Harrier известен. Преходът представлява забележителен скок между поколенията: F-35B може да действа като разузнавателен център на бойното поле, нещо немислимо, когато AV-8B влезе в експлоатация, отбелязва La Razon.

Редактор "Екип на Петел",

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